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Росія атакувала українську енергетику, Польща підіймала літаки — головні новини ранку 22 червня
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Росія атакувала українську енергетику, Польща підіймала літаки — головні новини ранку 22 червня

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Українські електромережі
Електромережі, ілюстративне фото. УНІАН

Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі; у Харкові, на Хмельниччині, Вінниччині вночі лунали вибухи, у Луцьку працювали сили ППО; в Івано-Франківську є пошкодження в будинках та дитячому садку; також Польща підіймала винищувачі через російські удари по Україні Суспільне підготувало головні новини ранку 22 червня.

1. Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі

Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі. Атаковано об’єкти в Запорізькій та Львівській областях. На одному з об’єктів на Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, їх госпіталізували.

Про це повідомили в Міненерго та Укренерго.

На об’єктах пошкоджене обладнання. Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються.

Контекст: Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Як наслідок — виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

2. У Харкові, на Хмельниччині та Вінниччині вночі лунали вибухи, у Луцьку працювали сили ППО

У Харкові вночі було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста. Вибухи було чути також на Вінниччині, Хмельниччині та у Луцьку.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що на світанку на території області працювала ППО. За його даними, постраждалих немає.

3. В Івано-Франківську є пошкодження в будинках та дитячому садку

Внаслідок атаки РФ в Івано-Франківську є пошкодження в будинках та дитячому садку. У будівлях повибивало вікна, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За попередньою інформацією, без жертв.

За даними ДСНС утворилася вирва з осередком загоряння, пожежу вже ліквідували. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

4. Польща підіймала винищувачі через російські удари по Україні

Уночі 22 червня під час ракетної атаки на Україну з боку Росії Польща підіймала у повітря військові літаки.

Про це у соцмережі X повідомили в Оперативному командуванні польських Збройних сил.

Зазначалося, що вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" і балістичних ракет, які завдаються по об’єктах, розташованих, зокрема на західній території України.

Польські ЗС повідомили, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдані удари по західній Україні, була зафіксована в ніч на 14 червня 2024 року.

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