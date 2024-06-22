Уночі 22 червня під час ракетної атаки України з боку Росії, Польща піднімала у повітря військові літаки.

Про це у соцмережі X повідомили в Оперативному командуванні польських Збройних сил.

"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією, вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" і балістичних ракет, які наносяться по об’єктах, розташованих, зокрема на західній території України.

Зазначається, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдані удари по західній Україні, була зафіксована в ніч на 14 червня 2024 року.

"Розпочато всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно моніторить ситуацію", — пише польське Оперативне командування.