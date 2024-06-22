Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні
ПОЛЬЩАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітикаВійна

Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Польський винищувач
Літак, ілюстративе фото. Оперативне командування Збройних сил Польщі/Х

Уночі 22 червня під час ракетної атаки України з боку Росії, Польща піднімала у повітря військові літаки.

Про це у соцмережі X повідомили в Оперативному командуванні польських Збройних сил.

"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією, вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" і балістичних ракет, які наносяться по об’єктах, розташованих, зокрема на західній території України.

Зазначається, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдані удари по західній Україні, була зафіксована в ніч на 14 червня 2024 року.

"Розпочато всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно моніторить ситуацію", — пише польське Оперативне командування.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Дуда прилетів до Пекіна 22 червня
Президент Польщі прилетів до Китаю
Patriot
Дуда назвав проблемою рішення США передавати Україні ракети до Patriot поза чергою
Зеленський і Дуда поговорили телефоном 21 червня
Зеленський поговорив із Дудою про підсумки Саміту миру
міністри оборони Південної Кореї та Польщі
Південна Корея вироблятиме танки К2 у Польщі
На початок