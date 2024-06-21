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Румунія заявила про шість інцидентів з російськими дронами на її території
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Румунія заявила про шість інцидентів з російськими дронами на її території

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Одобеску
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Фото: МЗС Румунії/Facebook

На території Румунії зафіксували шість інцидентів з російськими дронами з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це сказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску у виступі в Гудзонівському інституті США, передає Голос Америки.

"Ми бачимо війну… Наразі ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території", — заявила вона, вказуючи на масовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї. Деталі щодо цих інцидентів не уточнюються.

За словами міністерки, війна дуже близько від Європи, і попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, реальність полягає в тому, що "ми маємо допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія там не зупиниться".

Однак, за словами Одобеску, допомога Україні — обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в Чорноморському регіоні — якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід, через кілька років всі ці виклики повернуться.

Румунська міністерка зазначила, що країни-конкуренти Західного світу об'єднуються на підтримку агресії Росії в Чорноморському регіоні.

"Всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діє в Чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постачає дрони та технології, Північна Корея — боєприпаси, все ще присутні китайські компанії", — сказала вона.

Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, Одобеску закликала США активніше долучатись до безпеки регіону, в координації з причорноморськими країнами та ЄС.

Що відомо про падіння дронів РФ у Румунії

Уночі 4 вересня 2023 року Росія атакувала південь Одещини дронами типу Shahed-136. У двох громадах Одещини влучили та пошкодили складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств

Вранці речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на інформацію від ДПСУ вказав, що вночі під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Однак у Міноборони Румунії спростували цю інформацію та заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

В той же день міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії.

Згодом міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника.

9 вересня у Румунії у районі Плауру повіту Тулча знову були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, що використовуються російською армією.

10 вересня МЗС Румунії викликало повіреного РФ через уламки російських дронів.

А 13 вересня у Румунії, ймовірно, знову виявили уламки дрона в районі сіл Нуфурул і Вікторія повіту Тулча після атаки Росії на Одеську область.

12 жовтня 2023 року у Румунії виявили кратер від безпілотника. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску тоді закликала Росію припинити атаки на цивільну інфраструктуру України.

28 березня 2024 року у Румунії біля кордону з Україною виявили фрагменти, ймовірно, безпілотника.

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