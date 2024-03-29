У Румунії виявили фрагменти, ймовірно, безпілотника

28 березня у Румунії біля кордону з Україною 28 березня виявили фрагменти, ймовірно, безпілотника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Румунії.

Зазначається, що фрагменти, що можуть походити від дрона, знайшли у сільській місцевості у населеному пункті Інсула-Маре.

"Міністерство національної оборони розслідує інцидент разом зі спеціалізованими структурами національної оборони, громадського порядку та системи національної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про падіння дронів РФ у Румунії

Уночі 4 вересня 2023 року Росія атакувала південь Одещини дронами типу Shahed-136. У двох громадах Одещини влучили та пошкодили складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств

Вранці речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на інформацію від ДПСУ вказав, що вночі під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Однак у Міноборони Румунії спростували цю інформацію та заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

В той же день міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії.

Згодом міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника.

9 вересня у Румунії у районі Плауру повіту Тулча знову були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, що використовуються російською армією.

10 вересня МЗС Румунії викликало повіреного РФ через уламки російських дронів.

А 13 вересня у Румунії, ймовірно, знову виявили уламки дрона в районі сіл Нуфурул і Вікторія повіту Тулча після атаки Росії на Одеську область.

12 жовтня 2023 року у Румунії виявили кратер від безпілотника. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску тоді закликала Росію припинити атаки на цивільну інфраструктуру України.