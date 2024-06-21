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У Британії відбудеться мусульманський ЛГБТ-прайд
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У Британії відбудеться мусульманський ЛГБТ-прайд

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ЛГБТ в ісламі: 22 червня в Лондоні пройде мусульманський прайд
Мусульмани-представники спільноти ЛГБТ, 2021 рік. Imaan - Muslim LGBTQI Support/Facebook

У Лондонському університеті королеви Мері 22 червня відбудеться мусульманський прайд ЛГБТ. Очікують до 300 учасників. Подія мала відбутися у 2020-му, але її скасували через пандемію коронавірусу.

Про це пише BBC та йдеться в анонсі прайду.

Організований мусульманською благодійною організацією Imaan LGBTQI+, прайд має стати святом "квір-мусульманської культури, активізму та історії", повідомляє благодійна організація. Очікується, що захід відвідають до 300 осіб.

Прайд пройде в Лондонському університеті королеви Марії. Там також відбудеться панельна дискусія з науковцями та активістами спільноти, воркшопи на теми від ісламського фемінізму до радощів і викликів камінг-ауту, а також розважальні заходи та вистави.

Спочатку захід було заплановано на 2020 рік, але через пандемію його скасували.

ЛГБТК+ складно для мусульман: у деяких країнах Близького Сходу, де найчастіше сповідують іслам, гомосексуалізм заборонений законом.

Дані перепису населення в Англії та Уельсі 2021 року свідчать, що серед послідовників основних релігій мусульмани найменше ідентифікували себе як лесбіянок, геїв, бісексуалів або іншу меншину сексуальної орієнтації (LGB+), але більше — як трансгендерів.

Imaan LGBTQI+ підтримує мусульман уже понад 20 років і бере участь у прайдах у Лондоні з 2003 року. Організація пропонує щомісячні соціальні зустрічі, іфтари (пісні обіди під час Рамадану), спільні молитви, терапію та семінари з вивчення Корану.

"Ми [ЛГБТК+ мусульмани] часто втрачаємо зв'язок з цими місцями [мечетями], а вони такі важливі", — каже одна з учасників прайду.

16 червня в Києві вперше за час повномасштабного вторгнення Росії провели Марш рівності. Зібралися представники ЛГБТК+, військові, ветерани війни, дипломати. Зареєструвалося близько 500 людей. Однією з вимог учасників Маршу рівності є ухвалення закону про цивільні партнерства та закону про дискримінацію.

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