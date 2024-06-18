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Таїланд першим в Південно-Східній Азії легалізував одностатеві шлюби
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Таїланд першим в Південно-Східній Азії легалізував одностатеві шлюби

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Таїланд першим в Південно-Східній Азії легалізував одностатеві шлюби
Буддійська статуя та прапори Таїланду і тайської монархії під час святкування дня Вісакха Буча в храмі Лат Пхрао в Бангкоку, 22 травня 2024 року. Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Nathalie Jamois

Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. У вівторок, 18 червня, Сенат королівства схвалив закон про рівність шлюбів.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що 130 сенаторів проголосували “за”, 4 депутатів виступили проти закону.

Документ ще вимагає схвалення короля, перш ніж шлюбна рівність стане реальністю в Таїланді, але цей процес вважається формальністю. Закон набуде чинності через 120 днів після публікації в Королівській газеті.

Закон є значним кроком уперед для прав ЛГБТК+ у Таїланді, сказав CNN засновник Love Foundation – неурядової організації, яка проводить кампанію за рівність ЛГБТК+ у Таїланді Паньяпхон Піхаткхунарнон.

“Потенційний вплив цього закону величезний. Це не лише змінило б життя незліченних пар, але й сприяло б більш справедливому та справедливому суспільству для всіх”, — сказав він.

Закон надає парам ЛГБТК+ ті ж юридичні права та визнання, що й гетеросексуальним парам, включаючи права щодо спадкування, усиновлення та прийняття рішень щодо охорони здоров’я.

Попередні спроби легалізувати шлюбну рівність за останнє десятиліття зайшли в глухий кут. У 2020 році Конституційний суд постановив, що чинний закон Таїланду, який передбачає шлюб між чоловіком і жінкою, відповідає конституції.

Деякі з основних політичних партій, які змагалися на минулорічних виборах, пообіцяли просувати шлюбну рівність у рамках своєї кампанії, включно з прогресивною партією “Рух вперед”, яка отримала більшість місць.

Але ця партія не змогла сформувати уряд, коли колишні суперники об’єднали зусилля, щоб не допустити її влади. Тим не менш, прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін з партії Pheu Thai також пообіцяв внести до парламенту законопроєкт про рівність шлюбів.

“Це основне право вибирати, кого любити”, — відзначив він у дописі в соцмережі X 1 червня.

Як пише CNN, Сретта прагне продемонструвати Таїланд гостинним місцем для ЛГБТК+ людей, зокрема він висловив підтримку заявці на проведення Всесвітнього прайду у 2030 році.

Таїланд стане третім місцем в Азії, де дозволено шлюбну рівність після того, як Тайвань легалізував одностатеві шлюби в 2019 році, а Непал — у 2023 році.

Цього року парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби.

З 1 січня в Естонії набрав чинності закон, згідно із яким шлюб можуть укладати двоє повнолітніх людей незалежно від їхньої статі.

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