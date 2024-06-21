Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Південна Корея може почати постачати Україні системи ППО і 155-мм снаряди — Yonhap
Південна КореяЗброяВторгнення Росії в УкраїнуКНДРРОСІЯСвітПолітикаЗброя і технології

Південна Корея може почати постачати Україні системи ППО і 155-мм снаряди — Yonhap

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Південна Корея
Чоловік стоїть біля прапорів Південної Кореї у крамниці. AP/Lee ​​Jin-man

Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Однак Сеул визначатиме обсяг своїх постачань зброї в Україну на основі позиції Росії щодо її відносин з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.

За словами співрозмовників агентства, серед потенційних озброєнь, які розглядаються, – 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому", — сказав південнокорейський чиновник у коментарі Yonhap.

Раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальні предмети та обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Напередодні радник з національної безпеки Чанг Хо Джин заявив, що Південна Корея перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як КНДР та Росія підписали угоду, яка передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу.

У відповідь Путін попередив, що Південна Корея зробить "велику помилку", якщо вирішить постачати летальну зброю Україні.

МЗС Південної Кореї викликало російського посла в Сеулі і висловив йому протест у зв'язку з укладенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство рф і КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки. Лідери РФ та КНДР під час зустрічі підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю. Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Ентоні Блінкен та Чо Те Юлу
Блінкен та голова МЗС Південної Кореї обговорили зближення Росії й КНДР
міністри оборони Південної Кореї та Польщі
Південна Корея вироблятиме танки К2 у Польщі
Солдати КНДР втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю
Солдати КНДР втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю
Прапор Південної Кореї
Південна Корея перегляне позицію щодо постачання зброї в Україну після візиту Путіна до КНДР
На початок