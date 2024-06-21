Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Однак Сеул визначатиме обсяг своїх постачань зброї в Україну на основі позиції Росії щодо її відносин з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.

За словами співрозмовників агентства, серед потенційних озброєнь, які розглядаються, – 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому", — сказав південнокорейський чиновник у коментарі Yonhap.

Раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальні предмети та обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Напередодні радник з національної безпеки Чанг Хо Джин заявив, що Південна Корея перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як КНДР та Росія підписали угоду, яка передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу.

У відповідь Путін попередив, що Південна Корея зробить "велику помилку", якщо вирішить постачати летальну зброю Україні.

МЗС Південної Кореї викликало російського посла в Сеулі і висловив йому протест у зв'язку з укладенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство рф і КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки. Лідери РФ та КНДР під час зустрічі підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю. Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.