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Балкани без світла: через спеку в кількох країнах вимкнулась електрика
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Балкани без світла: через спеку в кількох країнах вимкнулась електрика

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Балкани опинилися без світла через аномальний антициклон і спеку
Жінка з дітьми у морі під час першої літньої спеки поблизу Ульциня, Чорногорія, 19 червня 2024 року. REUTERS/Stevo Vasiljevic

У багатьох містах Албанії, Чорногорії, Боснії та Герцеговини та Хорватії удень 21 червня відключили електроенергію. Це сталося через аномальну спеку.

Про відключення повідомили Reuters, "Радіо Вільна Європа", видання Боснії та Герцеговини Avaz та албанське SOT.

У столиці Боснії та Герцеговини Сараєво та містах Баня-Лука та Мостар зупинився рух, повідомили журналісти Reuters.

Оператор системи передачі (OST) в Албанії заявив, що причинами відключення електроенергії були великі обсяги передачі електроенергії та екстремальні температури, які спричинили дефекти лінії з’єднання з Грецією.

"Дефект почався з лінії з'єднання з Грецією, а потім продовжився з каскадним ефектом по всій країні", — йдеться в повідомленні OST.

Міністерка інфраструктури та енергетики Албанії Белінда Баллуку заявила, що збій тривав близько пів години по всій країні.

Затор також був у хорватському прибережному місті Спліт, повідомило державне телебачення HRT.

Система розподілу електроенергії в Чорногорії оповістила про перебої з електропостачанням: майже вся країна знеструмлена. Міністр енергетики Чорногорії Саша Муйович заявив, що проблема — регіональна, а причини поки не з'ясували. Він вважає, що це сталося через велике навантаження через високі температури.

У столиці Чорногорії, місті Подґоріца, багато де зникла вода, бо насоси не працювали.

Директор електроенергетичної компанії Сербії Лука Петрович заявив "Радіо Вільній Європі", що причиною знеструмлення майже на всій території Боснії є "проблема в електромережі в Чорногорії".

У Сербії та Північній Македонії не повідомлялося про проблеми з електроенергією. Також електропостачальна компанія Косова KESCO підтвердила "Радіо Вільній Європі", що проблем з електропостачанням у Косові немає.

Спека пов’язана з африканським антициклоном, який циркулює цими днями на півдні Європи, приносячи спекотні та сухі повітряні маси і спричиняючи температуру в деяких регіонах до 40-41 градус за Цельсієм, а також розносить пил.

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