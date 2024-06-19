Щонайменше 550 людей паломників померли через спеку під час здійснення щорічного паломництва до Саудівської Аравії — хаджу.

Про це повідомляє AFP.

Триста двадцять три загиблих були єгиптянами, більшість із яких померли через хворобу, спричинену спекою, повідомляє AFP із посиланням на двох арабських дипломатів. Понад 40 паломників із Йорданії, 35 – з Тунісу.

Головними причинами їх смертей стали: тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки, викликані спекою під час хаджу в Саудівській Аравії за останні 30 років.

Хадж — це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року хадж триває з 14 по 19 червня.

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 мільйона паломників.

Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тисяч нездужань паломників, пов'язаних із спекою.