У п'ятницю, 21 червня, заходи обмеження споживання електроенергії діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це повідомили в "Укренерго" зранку 21 червня.

Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

“Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах”, — зазначили в “Укренерго”.

Там нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

20 червня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит “Укренерго” було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну від оператора енергосистеми Польщі.

Вдень 20 червня дією захисту вимикалась високовольтна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлень споживачів не було. Після ремонту до кінця доби лінія була повернути в роботу.

Вдень 20 червня через обстріли вимикали повітряні лінії обленерго на Херсонщині. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більшість споживачів заживлена.

На Донеччині 20 чеврня бригада обленерго потрапила під обстріл при виконанні ремонтних робіт. Один з енергетиків отримав поранення, була надана медична допомога. Також через обстріли знеструмлено вуглевидобувне підприємство.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 491 населений пункт. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є знеструмлення у Дніпропетровській області.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 573 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 620 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.