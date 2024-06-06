Через відключення світла після ракетних атак Росії частина українців знову вмикає генератори, як це було півтора року тому. Пристрої працюють на дизельному пальному чи бензині, шумлять та виділяють вихлопи, зокрема чадний газ. Про безпечне використання генераторів і першу допомогу від отруєння — у матеріалі Суспільного та платформи "Бережи себе".

Що таке чадний газ

Чадний газ, або оксид вуглецю (CO), — сполука, яка не має запаху, кольору та смаку. Тому його не можна відчути чи побачити, а без спеціального обладнання неможливо й визначити його концентрацію в приміщенні.

Чадний газ виділяється, коли працює така техніка:

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів та суден;

дров’яні, газові та вугільні печі;

портативні бензинові генератори;

мийні машини;

каміни;

вугільні грилі;

газові водонагрівачі;

гасові обігрівачі тощо.

Симптоми отруєння

Чадний газ після вдихання потрапляє у кровоносну систему і там з'єднується з гемоглобіном — білком, що бере участь у транспортуванні кисню. Тому після цього кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень до тканин, а організм швидко починає відчувати його нестачу.

Ось основні симптоми отруєння:

тупий головний біль;

слабкість;

запаморочення;

нудота та/або блювання;

сплутаність свідомості;

затуманений зір;

непритомність.

Реакція на отруєння розвивається впродовж кількох хвилин. Особливо небезпечно отруїтись чадним газом уві сні. Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельну дозу газу ще до виникнення симптомів.

Наслідки вдихання CO

Наслідки отруєння чадним газом залежать від того, як довго та в якій концентрації його вдихала людина. Інтоксикація може викликати незворотне пошкодження мозку, ураження серця, яке викличе його хвороби та в найгіршому разі — смерть.

Особливо небезпечний чадний газ для:

дітей — у них вища частота дихання;

літніх — пошкодження мозку для старших людей є імовірнішим;

вагітних жінок — клітини крові плода поглинають чадний газ легше, ніж клітини крові дорослої людини;

людей з хронічними захворюваннями (астма, анемія, захворювання серця).

Перша допомога після отруєння чадним газом

Якщо відчули симптоми отруєння чадним газом, Міністерство охорони здоров’я радить вимкнути всі прилади, крім електричних, відчинити вікна, аби впустити свіже повітря, та викликати аварійну газову службу за номером 104.

Найкраща допомога при отруєнні оксидом вуглецю в медичних умовах — довготривале вдихання кисню. Якщо підозрюєте у людини отруєння чадним газом — негайно винесіть її на відкрите повітря та викликайте "швидку".

Інші шкідливі випари генератора

Як пояснювала Суспільному екологиня Юлія Котельнікова, бензинові та дизельні генератори з двигунами внутрішнього згоряння забруднюють навколишнє середовище речовинами, які впливають на здоров'я людей та довкілля. Окрім чадного газу, це оксид вуглецю, сажа, оксиди азоту, дрібнодиспенсерний пил, який може проникати в кров, судини, легені та негативно впливає на роботу мозку й нервової системи, сприяє розвитку хронічних захворювань.

За словами Юлії Котельнікової, генератори можуть спричиняти більше забруднення, ніж автомобілі. По-перше, викиди з автівок регулюються законодавством та мають ліміти. По-друге, як розповів Суспільному хімік Юрій Халавка, автомобілі мають кількарівневу систему очищення вихлопних газів, а в генераторах така система спрощена.

Звукове забруднення

Окрім викидів у повітря, генератори виділяють багато шуму. За Державними санітарними нормами, на території біля житлових будинків рівень шуму вдень не може перевищувати 55 децибелів (дБА), а вночі — 45 дБА.

Дизельні та інверторні генератори можуть створювати шумове забруднення до 90 дБА, бензинові та газові — ще більше. А що вища потужність пристрою, то більшим буде рівень шуму.

Як безпечно використовувати генератори

Речник ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Курус у коментарі Суспільному наголошував, що потрібно купувати лише сертифіковані генератори, у ліцензованих точках продажу, а також уважно дотримуватись інструкцій з їхнього підключення та експлуатації. Під’єднувати пристрій має кваліфікований електрик. Під час підключення електроприладів використовуйте якісні подовжувачі й кабелі, що не мають пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлювальний контакт.

Під час експлуатації, згідно з порадами МОЗ та рятувальників:

використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни тільки просто неба;

відстань від вікон, дверей та вентиляційних отворів має бути не менш як 6 метрів. Від стіни без вікон з незаймистого матеріалу допускається відстань в 1 метр;

експлуатувати генератор потрібно лише на рівній поверхні, де на нього не буде впливу надмірної вологи, бруду, пилу чи корозійних парів;

тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

про всяк випадок не завадить мати в приміщеннях вогнегасник;

установіть прилад для визначення концентрації чадного газу;

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (газовою плитою, наприклад, не можна гріти приміщення).

У разі загоряння генератора потрібно негайно повідомити ДСНС за телефоном 101, а за необхідності й інші аварійно-рятувальні служби, знеструмити електрогенератор та за можливості погасити пожежу вогнегасником.