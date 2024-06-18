У Вінниці 13-річна Соломія Баланюк разом з молодшими братами Остапом та Устимом проводять благодійні концерти просто неба. Їхня мета – збір коштів на придбання евакуаційного авто для військових медиків 94-ї бригади. Діти грають на скрипці, гітарі та кларнеті, залучаючи перехожих допомогти Збройним силам України.
До збору коштів долучилася й вінничанка Наталія Волянська. За її словами, йшла повз і не змогла залишитися осторонь. Чоловік жінки загинув 17 січня цього року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Був радіотелефоністом. Йому назавжди залишилося 28 років.
"Молодці, що роблять таку справу. Донатити потрібно, рятувати хлопцям життя. Якщо ми не будемо донатити, війна прийде до нас", – розповіла Наталія, яка втратила чоловіка на війні.
Як маленькі вінничани підтримують ЗСУ — дивіться у репортажі редакції Суспільне Вінниця.