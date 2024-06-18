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МОЗ планує відновити трансплантації органів у лікарнях, де лікарів підозрюють у справі про втручання в ЄДІСТ
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МОЗ планує відновити трансплантації органів у лікарнях, де лікарів підозрюють у справі про втручання в ЄДІСТ

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Михайло Радуцький
Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Михайло Радуцький. Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоровʼя планує відновити операції з пересадки органів від трупних донорів у лікарнях, де трансплантації наразі зупинені, повідомив Суспільному народний депутат та голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Пересадки не проводять кілька тижнів у звʼязку з врученням лікарям підозр у втручання в Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

"Більше десяти днів в країні не проходять трансплантації, бо лікарі, які мають відповідати за констатування смерті головного мозку, бояться, — пояснив Радуцький. — У суботу була нарада в МОЗ, куди приїхали всі керівники центрів трансплантації в Україні, я був, був міністр і він поставив завдання відновити трансплантації в будь-якому випадку".

Як повідомив Радуцький, на нараді в МОЗ обговорювалися три питання. По-перше, те, що в будь-якому випадку не має зупинитися трансплантація. По-друге, як унеможливити втручання в ЄДІСТ. По-третє, напрацювання протягом десяти днів пропозицій стосовно того, як можна повністю відновити систему трансплантації.

На запитання Суспільного про те, яким чином було можливе втручання в роботу ЄДІСТ, Радуцький відповів:

"Це не офіційна версія слідства, але думаю, може бути так. Втручання в ЄДІСТ — це дуже спрощено. Є черга, є перші, другі, треті в черзі, яким підходить цей орган. Ніхто ж не забороняє забути повідомити про орган того, хто перший в черзі? Ну, немає його. А орган не живе місяць-два, не чекає. Це термінові речі. Я не кажу, що так було, я кажу, що так могло бути. Бо в ЄДІСТ втрутитися вручну технічно складно".

Щоб дізнатися, як саме могло відбутися втручання в ЄДІСТ та в яких саме лікарнях лікарям вручили підозри у цій справі, Суспільне звернулося за коментарями до МОЗ та до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що ексзаступнику міністра охорони здоровʼя Михайлу Загрійчуку та ще десятьом лікарям правоохоронці оголосили про підозру за втручання у Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Окрім того, лікарі у різних лікарнях України анонімно повідомили Суспільному, що у звʼязку з врученням підозр у цій справі, мінімум два тижні, деякі лікарні не виконують трансплантацій від трупних донорів.

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