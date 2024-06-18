Поки в Угорщині триває надзвичайний стан через війну в Україні і протягом пів року після його завершення, громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання в Угорщині навіть з протермінованим паспортом.

Відповідний указ уряду Угорщини оприлюдений в “Угорському віднику”.

Документ датований 14 червня.

Згідно з ним, посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.

Відповідно до указу, при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив чинність, вважається чинним. Тож посвідку на проживання може бути видано, у тому числі протягом 6 місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

При цьому ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

Вперше надзвичайний стан в Угорщині було запроваджено навесні 2020 року через пандемію коронавірусу. Епідеміологічний надзвичайний стан діяв до червня 2022 року, але ще до того, як він перестав би бути чинним, прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні.