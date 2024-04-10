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Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні
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Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

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Прапор Угорщини
Прапор Угорщини. Getty Images

Парламент Угорщини сьогодні 10 квітня продовжив надзвичайний стан через війну в Україні на 180 днів (шість місяців).

Про це повідомляє угорський портал 24hu.

"За" відповідне рішення проголосували 135 депутатів, "проти" — 40.

"Угорщина вже понад чотири роки живе в безперервному надзвичайному стані, а особливий правопорядок, серед іншого, дозволяє уряду обходити законодавство та вживати заходів в обхід указів", — пише видання.

іВперше надзвичайний стан в Угорщині було запроваджено навесні 2020 року через пандемію коронавірусу. Епідеміологічний надзвичайний стан діяв до червня 2022 року, але ще до того, як він перестав би бути чинним, прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні.

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