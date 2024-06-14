Суд Європейського Союзу зобов’язав Угорщину виплатити одноразову суму у розмірі 200 мільйонів євро штрафу за недотримання політики прийому біженців, прийнятої в Європейському Союзі.

Про це повідомляється у рішенні суду, оприлюдненому на сайті цього найвищого судового органу ЄС.

Також Угорщина має сплачувати пеню в розмірі 1 мільйона євро за кожен день прострочення невиконання рішення Європейського суду, доки угорська влада не приведе своє законодавство у відповідність до європейських стандартів.

Як заявили у суді, йдеться про навмисне ухилення від застосування спільної політики ЄС в цілому, що є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС.

“Ця держава-член ЄС, нехтуючи принципом щирого співробітництва, свідомо ухиляється від застосування спільної політики ЄС у сфері міжнародного захисту в цілому та правил міжнародного захисту, що стосуються видворення нелегально перебуваючих громадян третіх країн. Така поведінка становить серйозну загрозу єдності права ЄС, що має надзвичайно серйозний вплив як на приватні інтереси, зокрема на інтереси шукачів притулку, так і на суспільні інтереси. Зокрема, невиконання Угорщиною своїх зобов'язань має наслідком перекладання на інші держави-члени її відповідальності, у тому числі фінансової за забезпечення, відповідно до права ЄС, прийому осіб, які звернулися за міжнародним захистом, розгляду їхніх заяв про надання притулку та серйозно підриває принцип солідарності та справедливого розподілу відповідальності між державами-членами ЄС”, — йдеться у рішенні суду.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав “обурливим” штраф “за захист кордонів Євросоюзу”.

"Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші за власних європейських громадян", — заявив Орбан.

Як пише ВВС, Угорщина зайняла щодо мігрантів, які приїжджають з-за меж ЄС, жорстку позицію. Це сталося після кризи 2015 року, коли в країну прибуло понад мільйон біженців, переважно з охопленої війною Сирії.