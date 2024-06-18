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Вибухи у Харкові й Одесі, пожежа на нафтобазі у РФ та напад на працівника ТЦК — головні новини ранку 18 червня
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Вибухи у Харкові й Одесі, пожежа на нафтобазі у РФ та напад на працівника ТЦК — головні новини ранку 18 червня

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Стовп диму стоїть після вибуху
Вибух та стовп диму, ілюстративне фото. Getty Images

В Одесі та Харкові вночі було чути вибухи, на Львівщині напали на працівника ТЦК; у Ростовській області Росії через атаку дронів спалахнули резервуари з нафтопродуктами — Суспільне підготувало головні новини ранку 18 червня.

1. В Одесі було чути вибух

Ввечері 17 червня в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

У регіоні була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

2. У Харкові було чутно серію вибухів

У Харкові вночі було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибухи лунали, коли у місті була оголошена повітряна тривога.

3. На Львівщині напали на працівника ТЦК

У місті Яворів Львівської області напали на працівника ТЦК. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського ОТЦК та СП.

За інформацією військових, працівник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць Яворова на нього напали й вдарили важким тупим предметом по голові.

Унаслідок нападу працівник ТЦК отримав закриту черепно-мозкову травму. За даними ТЦК, нападника вже розшукали та затримали.

Контекст: Військові поінформували, що раніше травмований чоловік служив на лінії фронту в Миколаївській області, де наприкінці березня 2022 року отримав осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя й акубаротравматичне ураження обох вух. Внаслідок поранень, отриманих на лінії фронту, його перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова.

4. У Ростовській області через атаку дронів спалахнули резервуари з нафтопродуктами

У російському місті Азов Ростовської області внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За попередніми даними, жертв немає.

Він відзначив, що підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню.

Чому це важливо: Напередодні, у ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові обʼєкти трьох регіонах Росії. Йдеться про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку області.

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