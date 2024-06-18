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Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"
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Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"

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Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"
ППО. Facebook/Повітряне командування Південь

У ніч проти 18 червня сили протиповітряної оборони у Запорізькій та Дніпропетровській областях збили всі 10 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 18 червня військо РФ атакувало десятьма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

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