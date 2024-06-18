Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"

У ніч проти 18 червня сили протиповітряної оборони у Запорізькій та Дніпропетровській областях збили всі 10 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 18 червня військо РФ атакувало десятьма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.