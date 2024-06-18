На війні в Україні РФ втратила 1230 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 18 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 528 620 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1230 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7974 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 15307 (+20) од,
- артилерійських систем — 13959 (+32) од,
- РСЗВ — 1104 (+0) од,
- засоби ППО — 853 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11187 (+20),
- крилаті ракети — 2297 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19031 (+40) од,
- спеціальна техніка — 2344 (+7).
Дані уточнюються.