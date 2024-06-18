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На війні в Україні РФ втратила 1230 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1230 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Війна в Україні. AP

Станом на ранок 18 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 528 620 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1230 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин — 15307 (+20) од,
  • артилерійських систем — 13959 (+32) од,
  • РСЗВ — 1104 (+0) од,
  • засоби ППО — 853 (+0) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11187 (+20),
  • крилаті ракети — 2297 (+1),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19031 (+40) од,
  • спеціальна техніка — 2344 (+7).

Дані уточнюються.

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