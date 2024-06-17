Україна поки не домовилась про реструктуризацію зовнішнього боргу на $20 млрд

Україна не змогла досягти згоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів США під час офіційних переговорів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України та Лондонська фондова біржа.

Мінфін розповів, що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20 % єврооблігацій України.

Обговорювали реструктуризацію 13 серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року. Умови запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ.

Пропозиція України полягає в обміні всіх тринадцяти серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти, або на серію простих облігацій.

"Деривативні інструменти з варіанта 1 буде конвертовано у прості облігації з фіксованою дохідністю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ. Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25 % до 60 % залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії Програми МВФ", — пише Мінфін.

Reuters пише, що такі обставини викликають занепокоєння, що в Україні буде дефолт. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть.

Протягом наступних тижнів Україна продовжить консультації з власниками єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів, обіцяють в Мінфіні. Домовленостей з інвесторів чекають до 1 серпня.

Раніше олова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що за підсумками 2023 року державний борг України перевищив 5,5 трлн гривень, збільшившись з початку повномасштабного вторгнення Росії удвічі.