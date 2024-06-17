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"Це не крадіжка", — міністерка фінансів США прокоментувала слова Путіна про заморожені російські активи
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"Це не крадіжка", — міністерка фінансів США прокоментувала слова Путіна про заморожені російські активи

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Дженет Єллен
Міністерка фінансів США Дженет Єллен. AP/Jacquelyn Martin

Немає юридичних проблем чи заперечень щодо використання доходів від заморожених російських активів, щоб надати Україні позику обсягом 50 млрд доларів.

Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у програмі АВС This Week в неділю, 16 червня.

"Одразу після жорстокого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати та наші партнери по глобальній коаліції вирішили заморозити, конфіскувати російські суверенні активи в нашій юрисдикції. А це приблизно 280 мільярдів доларів. І з них приблизно 200 мільярдів доларів, знаходиться в бельгійській фінансовій установі, де вони генерують дохід, який не належить Росії, а накопичувався цій установі. І ми погодилися – G7 і наші партнери погодилися використати їх, щоб надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде виплачено з тих так званих надприбутків, які накопичуються в цій фінансовій установі", — розповіла Єллен.

Вона прокоментувала звинувачення очільника Кремля Володимира Путіна, який нещодавно заявив, що використання доходів від російських державних активів на користь України буцімто є крадіжкою.

"У жодному сенсі це не крадіжка. Російські активи залишаються в цій установі. Їх конфіскували. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав", - пояснила Єллен.

Минулого тижня G7 узгодив план надання Україні позики на 50 мільярдів доларів. Позику буде виплачено за рахунок доходів на російські активи.

"Ми ведемо боротьбу з Путіним. Він думає, що наша коаліція розвалиться, і ми не зможемо надати Україні ресурси необхідні, щоб боротись у цій війні, і щоб економіка працювала. У такий спосіб ми показуємо, що маємо здатність та волю це робити", — сказала Єллен.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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