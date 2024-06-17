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Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу розпустив військовий кабінет міністрів — Reuters
ІЗРАЇЛЬСектор ГазиВійнаПолітикаСвіт

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу розпустив військовий кабінет міністрів — Reuters

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час церемонії покладання вінків з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту в Залі пам’яті Яд Вашем, Всесвітнього центру пам’яті жертв Голокосту, в Єрусалимі, 6 травня 2024 року. REUTERS/Amir Cohen/Pool/File Photo

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив, що розпускає військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угрупувань ХАМАС і Хезболла.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на ізраїльського чиновника.

Агентство назвало цей крок з боку ізраїльського прем'єра "очікуваним", оскільки опозиціонер і ексміністр оборони країни Бенні Ганц нещодавно подав у відставку з військового кабінету й закликав до дострокових виборів, звинувативши прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в неправильному веденні війни Ізраїлю в Газі. Слідом за ним з військового кабінету пішов колишній начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Гаді Айзенкот.

Передбачається, що тепер Нетаньягу прийматиме рішення щодо ведення війни з ХАМАСом із невеликою групою урядовців, серед яких — міністр оборони Йоав Галант і міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, які входили до військового кабінету.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня 2024 року премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.

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