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Міністр військового кабінету Ізраїлю подав у відставку: у чому причина
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Міністр військового кабінету Ізраїлю подав у відставку: у чому причина

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Ізраїльський політик Бенні Ганц
Лідер ізраїльської опозиції Бенні Ганц під час пресконференції, Ізраїль, 9 червня 2024 року. Getty Images/Kobi Wolf

Опозиційний політик Бенні Ганц подав у відставку з надзвичайного уряду Ізраїлю та закликав до дострокових виборів, звинувативши прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в неправильному веденні війни Ізраїлю в Газі.

Про це пише Financial Times.

У своїй промові Ганц, який приєднався до коаліції Нетаньягу після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, сказав, що він вирішив покинути уряд, оскільки прем’єр-міністр заважає Ізраїлю "просунутися до справжньої перемоги".

Бені Ганц очолює партію "Національна єдність". Після початку війни з ХАМАС він увійшов до надзвичайного уряду.

"Відхід Ганца відбувся після місяців напруженості в коаліції Нетаньягу з ультраправими та ультрарелігійними групами протягом війни, а Ізраїль все ще далекий від своїх цілей знищити ХАМАС і забезпечити звільнення приблизно 120 заручників, які все ще утримуються бойовиками в Газі", — пише Financial Times.

Водночас вихід Ганца та його партії "Національна єдність" скорочує коаліцію під керівництвом Нетаньяху до її початкових п’яти партій. Вони займають загалом 64 місця зі 120 у парламенті Ізраїлю Кнесеті, і тому втрата партії Ганца з восьми представників не позбавляє коаліцію парламентської більшості.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня 2024 року премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.

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