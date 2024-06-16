У секторі Гази загинули восьмеро ізраїльських солдатів

Восьмеро ізраїльських солдатів загинули під час вибуху БТРа поблизу міста Рафах на півдні сектора Гази, де в останні тижні точаться бої з бойовиками терористичного руху ХАМАС.

Про це пише видання The Times of Israel з посиланням на повідомлення від армії Ізраїлю ЦАХАЛ.

Початкове розслідування виявило, що броньована бойова інженерна машина була атакована після нічних боїв. Інцидент став найбільш смертоносним нападом на ізраїльські сили за останні місяці.

Зазначається, що солдати їхали в колоні близько 5.00 ранку в суботу після нічного наступу на ХАМАС у північно-західних районах у Рафаху. Колона прямувала до захоплених армією будівель, щоб війська відпочили після нічної операції.

Броньована машина Namer CEV була п’ятою чи шостою у колоні, і в якийсь момент там стався потужний вибух.

За даними розслідування, поки не було зрозуміло, чи була це бомба, закладена заздалегідь, чи бойовики ХАМАС підійшли до транспортного засобу з вибуховим пристроєм і встановили його безпосередньо на CEV.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військові також досліджують можливість того, що CEV був уражений протитанковою ракетою.

Військові вивчали можливість того, що вибухівка, яка зберігалася зовні CEV, сприяла потужному вибуху. Зазвичай міни та інші вибухові речовини, що зберігаються на зовнішній стороні CEV, у разі детонації не можуть завдати шкоди військам, які знаходяться всередині.

За даними розслідування, під час інциденту не було стрілянини, і автомобіль не стояв на місці, коли стався вибух. Пізніше виведений з ладу CEV був відбуксирований у безпечне місце на Стріп.

"Після цього важкого інциденту група експертів Міністерства оборони та ЦАХАЛу вивчить бронемашину та всі деталі інциденту, доки ми не дійдемо висновків", — сказав Хагарі на пресконференції.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив скорботу з приводу загибелі солдатів, але відзначив, на тому, що "попри важкі та приголомшливі витрати, ми повинні дотримуватися цілей війни".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант також висловив співчуття з приводу втрат, написавши на платформі X, що він був "глибоко засмучений, коли рано вранці отримав важку звістку про загибель восьми солдатів ЦАХАЛ у бою в Рафаху".

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.