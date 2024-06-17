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У ВМС України розповіли, чому РФ стала рідше використовувати "Калібри" для ударів по Україні
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У ВМС України розповіли, чому РФ стала рідше використовувати "Калібри" для ударів по Україні

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Ракета "Калібр"
Пуск крилатої ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Міністерство оборони РФ

Велика пауза у використанні росіянами крилатих ракет морського базування "Калібр" пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ. Самі ж ракети та системи заряджання залишалися в Криму.

Про це розповів пресофіцер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо їм і вдалось у Новоросійську обладнати перезаряджання підводних човнів ракетами, то залишаються питання, чи змогли вони почати завантажувати там ракети у надводні кораблі", — сказав він

За словами Плетенчука, для цього потрібно інше "нескладне обладнання", яке виявилось для окупантів проблемою, і вони досить довго не могли її вирішити.

"Найімовірніше, що для підводних човнів вони все ж таки щось вирішили з заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки (не враховуючи одного пострілу по Миколаєву), були якраз із підводних човнів. Тобто вони точно перезаряджались, але при цьому не заходили в Крим", — сказав речник ВМС України.

Водночас Плетенчук зауважив, що наразі у ВМС бачать в Азовському морі три носії.

"Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати "Калібрами". Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення", — додав він.

Також Плетенчук зауважив, що українські Сили оборони вже навчилися їм протидіяти, та пояснив, що окупанти здебільшого використовують "Калібри" під час комбінованих ракетних атак для того, щоб досягнути успіху кількістю, а саме перевантажити ППО.

"Тоді у них, як вони вважають, можуть бути якісь шанси. Але як самостійний вид озброєння "Калібри" вже фактично не застосовуються", — сказав він.

За даними ВМС України, станом на ранок 17 червня, в Чорному морі перебуває 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі — 6 російських кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

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