Станом на ранок 17 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 527 390 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1080 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 7958 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,
- артилерійських систем – 13927 (+14) од,
- РСЗВ — 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11167 (+8),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2296 (+0),
- кораблі / катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)
Дані уточнюються.