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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1080 солдатів, 2 танки та 14 артсистем — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1080 солдатів, 2 танки та 14 артсистем — Генштаб

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Армія РФ на війні в Україні
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 17 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 527 390 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1080 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 7958 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13927 (+14) од,
  • РСЗВ — 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11167 (+8),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2296 (+0),
  • кораблі / катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)

Дані уточнюються.

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