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Україна посідає четверте місце у світі за імпортом зброї — SIPRI
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Україна посідає четверте місце у світі за імпортом зброї — SIPRI

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Зброя, снаряди
Артилерійські снаряди M795 зберігаються для відправлення на інші об’єкти на заводі у Скрентоні, США. AP Photo/Matt Rourke

У 2019-2023 роках Україна була найбільшим імпортером зброї у Європі. За підсумком чотирьох років Україна просідає четверте місце за імпортом озброєнь у світі.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що доля України у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї становить 4,9%. Перше місце з 9,8% посідає Індія. На другому та третьому місцях Саудівська Аравія та Катар з 8,4% та 7,6% відповідно.

При цьому доля Росії у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї у 2019-2023 роках становила лише 0,2%.

Раніше у SIPRI зазначали, що держави Європи майже подвоїли імпорт основних озброєнь (+94%) у 2019–2023 роках порівняно з періодом 2014-2018 років.

Експорт зброї США та Франції збільшився. Водночас російський експорт зброї впав на 53% між 2014-2018 і 2019-2023 роками.

"Протягом останніх п’яти років падіння відбувалося стрімко, і хоча у 2019 році Росія експортувала основну кількість озброєнь до 31 держави, у 2023 році вона експортувала лише до 12", — йшлось у доповіді.

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