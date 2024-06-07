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Потужний вибух стався у магазині в місті Ботошан у Румунії
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Потужний вибух стався у магазині в місті Ботошан у Румунії

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Вибух у магазині у Румунії, 7 червня
Потужний вибух стався у магазині в місті Ботошан у Румунії, 7 червня 2024 року. Romanian Emergency Services - ISU Botosani via AP

Сильний вибух стався сьогодні 7 червня у магазині Dedeman DIY у Ботошані в Румунії. За попередніми даними, 13 людей постраждали.

Про це повідомляє Romania Journal.

Зазначається, що четверо поранених перебувають у важкому стані. Серед постраждалих п'ятеро працівників та вісім клієнтів магазину. Понад 100 людей змогли евакуюватися з місця вибуху самостійно.

Наразі рятувальники шукають всередині магазину інших можливих постраждалих. До місця інциденту доправили два гелікоптери, дві карети швидкої допомоги, дві пожежні машини та одну мобільну реанімаційну палату.

Про причини вибуху наразі не повідомляється.

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