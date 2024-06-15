Станом на 22.00 суботи на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація упродовж дня залишалася на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Протягом доби армія РФ завдала по території України два ракетні та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, залучила 423 дрони-камікадзе. Російські військові здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб російських окупантів покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилася до 15. Армія РФ намагалася відтіснити Сили оборони України з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.

На Сіверському напрямку чотири рази російські військові невдало намагалися атакувати українські позиції в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.

Також успіху не мали чотири спроби витіснити українських оборонців у районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилася до 33. Найбільша активність армії РФ зберігається з району Очеретиного. Російські військові не полишають спроб вклинитися в українські бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони України уже відбили 25 атак армії РФ, вісім боїв іще тривають.

Попередньо, за поточну добу на Покровському напрямку втрати російських окупантів складають 232 солдати, з них 86 – безповоротні. Українські військові знищили одну бойову броньовану машину, два міномети на п’ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет та автомобіль.

На Курахівському напрямку армія РФ здійснила 11 штурмових дій в районах Невельського, Красногорівки, Георгієвки, Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Наразі, дев’ять атак успішно відбито. Напруженою залишається ситуація у районі Красногорівки, де тривають два боєзіткнення. Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України.

Порівняно з минулою добою, активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася втричі. За суботу російський агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації ситуації.

На Оріхівському напрямку успіху не мали три атаки російських військ у районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій та територій не допущено.

На Придніпровському напрямку чергова спроба армії РФ атакувати позиції українських воїнів у районі Кринок зазнала невдачі.