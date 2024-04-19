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"Редіс" закликав прибрати "Азов" з "чорних списків", щоб бригада почала отримувати західне озброєння
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"Редіс" закликав прибрати "Азов" з "чорних списків", щоб бригада почала отримувати західне озброєння

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Денис "Редіс" Прокопенко
Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. Фото: пресслужба "Азову"

Денис "Редіс" Прокопенко закликав виключити "Азов" із законопроєкту щодо оборонних асигнувань Сполучених Штатів, бо це не дозволяє надавати бригаді західне озброєння.

Відповідну заяву полковник зробив у колонці для "УП".

Прокопенко зазначив, що від 2017 року і дотепер в низці Законів про консолідовані асигнування США міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов".

"Наявна вона і в цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування. Я наголошую на тому, що сам факт існування подібних поправок і заборон, не лише не дозволяє "Азову" ще ефективніше виконувати бойові завдання, а є ударом по обороноздатності нашої держави та ганьбить імідж України на міжнародній арені, є принизливим для всього українського війська", — підкреслив "Редіс".

Полковник вказав, що закон "Ліхі" застосовували щодо "Азову" без будь-яких доказів, ґрунтуючись на характеристиці західних ЗМІ, які сформували своє ставлення під впливом російської пропаганди.

Прокопенко пояснив, що ця поправка є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя бригада не мала західного озброєння.

"Через цю правку навіть після 2022 року "Азов" досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань та не отримує необхідне озброєння, котре союзники передають Україні", — продовжив "Редіс".

Полковник зауважив, що "також не існує жодних доказів та підтверджень тим звинуваченням, які російська пропаганда ллє на "Азов" 10 років".

Нині делегації бійців бригади приймають у США, Європі. "Азовці" проводять зустрічі із представниками американського Конгресу, правозахисними організаціями, виступають в ООН, у Раді Європи, в кращих західних університетах.

За словами Прокопенка, "Азов" приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають бригаді зброю.

"Редіс" додав, що "Азов" був першим в Україні підрозділом, який перейшов на стандарти НАТО за власною ініціативою: "Без західного озброєння за 10 років ми стали одним із найбоєздатніших підрозділів у державі".

Він закликав прибрати бригаду з Appropriations bill та усіх "чорних списків".

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