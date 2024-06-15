Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці після того, як розповіла про рак

Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) уперше з'явилася на публіці відтоді, як стало відомо, що вона проходить лікування від раку.

Про це повідомляє ВВС.

Дружина принца Вільяма проїхала в кареті перед урочистою церемонією виносу прапора, під час якої вона має з'явитися на балконі Букінгемського палацу.

Кейт разом з іншими членами королівської родини прийматиме парад, стоячи з дітьми на балконі палацу.

Принцеса Уельська Кетрін, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї під час параду Trooping the Colour на честь офіційного дня народження короля Чарльза, Лондон, Велика Британія, 15 червня 2024 року. REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Король Чарльз теж з'явився перед натовпом у кареті, а не верхи на коні після того, як йому діагностували рак.

Король Великої Британії Чарльз і королева Камілла беруть участь у параді Trooping the Colour на честь свого офіційного дня народження в Лондоні, Велика Британія, 15 червня 2024 року. REUTERS/Hollie Adams

Церемонія винесення прапора (Trooping the Colour) проводиться з нагоди так званого офіційного дня народження монарха, який у Британії завжди відзначається другої суботи червня.

Напередодні Кейт повідомила, що цими вихідними відвідає церемонію з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ. Вона розповіла , що йде на поправку після перенесеної нею в січні операції на черевній порожнині та онкологічного діагнозу, але що рекомендоване їй лікування не закінчене і триватиме ще кілька місяців. За її словами, "попереду ще довгий шлях".

У Кенгсінгтонському палаці, офіційній резиденції принца та принцеси Уельських, наголосили, що про повне повернення герцогині Кембриджської до церемоніальних обов'язків поки не йдеться.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кетрін повідомила про своє онкозахворювання під час відеозвернення 22 березня. Кейт Міддлтон говорила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.

У лютому у Букінгемському палаці розповіли, що у британського монарха Чарльза ІІІ діагностували рак, але король вже почав "регулярне лікування" Наприкінці квітня король Великої Британії Чарльз III вперше після оголошення про онкодіагноз повернувся до виконання королівських обов'язків.