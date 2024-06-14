Кейт Міддлтон вперше з'явиться на публіці після виявлення в неї онкозахворювання

Принцеса Уельська Кетрін цими вихідними відвідає церемонію з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ. Це буде перша появи Кейт на публіці після виявлення в неї раку.

Відповідне повідомлення з'явилось на офіційній сторінці Принца та Принцеси Уельських у мережі X.

Кейт Міддлтон зазначила, що її лікування триває і триватиме ще кілька місяців. Водночас вона сподівається взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа.

"Я досягаю значних успіхів, але, як знає кожен, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші і погані дні. У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і повинні дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли ви відчуваєте себе сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття", — йдеться у повідомленні.

Принцеса Кетрін також подякувала усім, хто підтримував її останнім часом.

"За останні кілька місяців я була вражена всіма цими добрими повідомленнями про підтримку. Це справді має величезне значення для нас з Вільямом і допомогло нам обом пережити важкі часи", — додала вона.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кетрін повідомила про своє онкозахворювання під час відеозвернення 22 березня. Кейт Міддлтон говорила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.

У лютому у Букінгемському палаці розповіли, що у британського монарха Чарльза ІІІ діагностували рак, але король вже почав "регулярне лікування".