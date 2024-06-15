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Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 31 бойове зіткнення, найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку
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Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 31 бойове зіткнення, найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку

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Генштаб зведення: на фронті від початку доби відбулося 31 бойове зіткнення
Українські військові на позиціях біля Авдіївки на Донеччині, . AP

На фронті сьогодні, 15 червня, станом на 10 ранку відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти РФ здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій українських військ. Також російські військові задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе. Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у суботу, 15 червня.

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційних удари (зокрема, скинуло 56 КАБів), здійснило понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні Сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три засоби протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів РФ.

“У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки”, — зазначили у Генштабі.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби російські військові три рази намагалися потіснити українських воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

За уточненими даними, за вчора на цьому напрямку військо РФ втратило понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти РФ намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку військо РФ атакує українських воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Росіяни успіху не мають.

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито.

“Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження”, — повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку успішно відбили п’ять спроб війська РФ вклинитись в українську оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку українські воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Росіяни зазнали втрат та перегруповуються.

На Оріхівському напрямку військо РФ здійснило дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів РФ уточнюються.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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