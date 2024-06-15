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Зеленський: "Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів по цивільному населенню"
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Зеленський: "Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів по цивільному населенню"

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Зеленський: "Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів по цивільному населенню"
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. Скрін відео, оприлюденого ОПУ

Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі України.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

“Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів, це guided aerial bombs, виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялися і люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста”, — сказав президент.

Він додав, що це є головна ціль РФ.

За його словами, це так само, як робив Гітлер.

“Коврове” бомбардування — все те саме, як одна методичка”, — зазначив Зеленський.

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