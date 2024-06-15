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На війні в Україні Росія втратила вже понад 525 тисяч військових — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила вже понад 525 тисяч військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 15 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 525 150 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1090 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7956 (+20) од,
  • бойових броньованих машин — 15263 (+29) од,
  • артилерійських систем — 13855 (+37) од,
  • РСЗВ — 1103 (+2) од,
  • засоби ППО — 853 (+4) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51),
  • крилаті ракети — 2293 (+7),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од,
  • спеціальна техніка — 2322 (+12).

Дані уточнюються.

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