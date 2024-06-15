На війні в Україні Росія втратила вже понад 525 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 15 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 525 150 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1090 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7956 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 15263 (+29) од,
- артилерійських систем — 13855 (+37) од,
- РСЗВ — 1103 (+2) од,
- засоби ППО — 853 (+4) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51),
- крилаті ракети — 2293 (+7),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од,
- спеціальна техніка — 2322 (+12).
Дані уточнюються.