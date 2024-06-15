Уряд Нідерландів надасть €10 млн на мовні курси для українських біженців

Уряд Нідерландів надасть додаткові 10 мільйонів євро на мовні курси для українських біженців, що дасть змогу продовжити навчання та знайти роботу.

Про це йдеться на сайті уряду.

"Вивчення мови допомагає знайти відповідну роботу, для якої вони були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства", – пояснюють рішення в уряді Нідерландів.

У 2023 році на мовні курси Нідерланди виділили 15 мільйонів євро, а на початку року – ще два мільйони євро.

Рішення ухвалили з огляду на пропозицію Європейської комісії продовжити дію тимчасового захисту для громадян України ще на один рік, остаточне рішення міністри ЄС мають ухвалити до кінця місяця.