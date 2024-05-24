В одній із земель Німеччини вивчатимуть українську в школах

Федеральна земля Німеччини Гессен запровадила в школах українську мову як другу іноземну. Це зробили, аби підтримати 20 тисяч українських школярів, які перебувають в регіоні через війну в Україні. Учні з інших країн теж зможуть вивчати українську.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства культури, освіти та можливостей Гессена.

У відомстві пояснили своє рішення тим, що в Гессені живе велика група з близько 20 тисяч учнів з України, які втекли з родинами, рятуючись від війни, і зараз навчаються у німецькій землі. Також понад 300 українських вчителів викладають у школах Гессену, тому це допоможе залученню більшої кількості їх до педагогічної професії.

Пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної запрацює з 2024/2025 навчального року. Учні неукраїнського походження теж можуть записатися. Раніше українці могли відмовлятися від своєї попередньої освіти, вивчати німецьку нарівні з іншими. Першу іноземну вивчали, як правило, англійську — або російську, що може бути проблематично для українських школярів, адже це мова агресора.

Місцевий міністр культури Армін Шварц прокоментував: "Ми не повинні втомлюватися підтримувати Україну. Ми хочемо запропонувати багатьом молодим людям і вчителям з України ще кращі освітні та кар'єрні перспективи відповідно до їхніх індивідуальних здібностей - в тому числі для відновлення їхньої власної країни - а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи".

Міністр з міжнародних справ Гессену Манфред Пенц вважає нововведення містком для повернення українських біженців додому і зазначив, що уряд не хоче відривати біженців від їхнього коріння.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав нову освітню пропозицію "визнанням української як важливої ​​європейської мови". Це зменшить навантаження для українських дітей-біженців від війни і, за словами посла, "стане хорошим прикладом для всіх інших країн у Німеччині".

Як додають у пресрелізі, завдяки ініціативі Гессен робить внесок у формування загальноєвропейського самоусвідомлення та в майбутню економічну співпрацю з Україною.