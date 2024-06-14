Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії — Йозвяк
НІМЕЧЧИНАЄССАНКЦІЇРОСІЯПодіїПолітика

Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії — Йозвяк

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Німеччина, парламент
Будівля німецького парламенту, 11 червня 2024 року, Берлін. AP Photo/Markus Schreiber

Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, угода мала бути ухвалена, однак Німеччина "ще не готова дати зелене світло". Наступного тижня переговори продовжаться.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

Топ дня
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський
Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, Зеленський приїхав у Швейцарію. 842 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Зеленський у Швейцарії
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії
ЛЕП, електрика, лінія електропередач, графіки 14 червня
Як 15 червня в Україні вимикатимуть світло — розповіли в Укренерго

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Уболівальники, футбольні фанати перед Євро-2024 в Мюнхені, Німеччина — фото
У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
У Чехії знайшли підозрюваного в убивстві 9-річної Валерії
У Чехії затримали підозрюваного в убивстві 9-річної Валерії
Танк Leopard 1
"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Система ППО Patriot
Німеччина передала Україні чверть своїх ЗРК Patriot — Пісторіус
На початок