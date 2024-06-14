Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії — Йозвяк

Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, угода мала бути ухвалена, однак Німеччина "ще не готова дати зелене світло". Наступного тижня переговори продовжаться.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.