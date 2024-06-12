Сполучені Штати сьогодні 12 червня запровадили понад 300 нових санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що під обмеження потрапили ті особи та компанії, чиї продукти та послуги досі дозволяли Росії підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

Як наголосили у міністерстві, сьогоднішні дії підвищують ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою.

До санкційного списку зокрема потрапили "Газпром інвест", ТОВ "Арктик СПГ 1" і ТОВ "Арктик СПГ 3", ТОВ "Нафтовий термінал "Білокам'янка", Московська біржа, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр.

Також під обмеження потрапили російські банки "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк Росії, "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг".

"Військова економіка Росії глибоко ізольована від міжнародної фінансової системи, через що кремлівська армія відчайдушно потребує доступу до зовнішнього світу. Сьогоднішні дії завдають удару по решті їхніх шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих поставок із третіх країн", — прокоментувала запровдження санкцій міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.