У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)

У німецькому місті Мюнхен у п'ятницю, 14 червня, розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Це одна з найбільших спортивних подій літа 2024 року. Упродовж місяця — з 14 червня по 14 липня — 24 європейські збірні боротимуться за кубок Європи.

Серед учасників Євро-2024 — збірна України, яка вчетверте поспіль вийшла до фінальної частини турніру. Гарантовано в плей-оф виходять дві найсильніші збірні групи, також туди пройдуть чотири з шести найкращих команд, що посядуть треті місця.

Футбольні фанати вже заповнили вулиці Мюнхена. Діти та дорослі з символіками своїх країн святкують початок чемпіонату.

Шотландські фанати готуються до першого матчу своєї збірної на Євро-2024 в Мюнхені, Німеччина, 13 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

Футбольні фанати перед першим матчем на Євро-2024 в Мюнхені, Німеччина, 13 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

Інсталяція в центрі Мюнхена на честь початку чемпіонату Європи з футболу, Німеччина, 14 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

Перший матч чемпіонату відбудеться вже сьогодні, 14 червня о 22:00. Гратимуть Німеччина та Шотландія.

Шотландські вболівальники в Мюнхені під час підготовки Шотландії до участі в Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року, 14 червня 2024 року. Getty Images/Craig Williamson/SNS Group

Уболівальник із Шотландії під час матчу групи А чемпіонату Європи з футболу УЄФА 2024 року між збірними Німеччини та Шотландії на футбольній арені "Мюнхен", 14 червня 2024 року. Getty Images/Craig Williamson/SNS Group

Вболівальники збірних Шотландії та Німеччини святкують з пивом на центральній площі Марієнплац перед футбольним матчем УЄФА Євро-2024 у групі А між збірними своїх країн в Мюнхені 14 червня 2024 року. Getty Images/MICHAELA STACHE/AFP

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна гратиме перший матч у понеділок, 17 червня. Суспільне мовлення показуватиме всі українські матчі першого туру, ось їхній розклад:

понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія — Україна (Мюнхен);

п'ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина — Україна (Дюссельдорф);

середа, 26 червня. 19:00. Україна — Бельгія (Штутгарт).

Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде в ефірі Радіо Промінь. Суспільне мовлення транслюватиме один матч щоденно. Також в ефірі будуть показані обидва півфінали та фінал.

Футбольні вболівальники збираються на площі Марієнплац перед матчем між Німеччиною та Шотландією в Мюнхені, Німеччина, п'ятниця, 14 червня 2024 року. AP/Markus Schreiber

Чоловік грає на волинці, а пасажири вболівають і фотографуються в поїзді, що прямує з Берліна до Мюнхена на матч Німеччини з Шотландією на Євро-2024, Німеччина, 14 червня 2024 року. AP/Markus Schreiber