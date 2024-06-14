Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Євро-2024 з футболуНІМЕЧЧИНАФУТБОЛФотографіяЖиттяСвітПодії

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Уболівальники, футбольні фанати перед Євро-2024 в Мюнхені, Німеччина — фото
Вболівальники Шотландії на станції метро перед матчем, Мюнхен, Німеччина, 14 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

У німецькому місті Мюнхен у п'ятницю, 14 червня, розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Це одна з найбільших спортивних подій літа 2024 року. Упродовж місяця — з 14 червня по 14 липня — 24 європейські збірні боротимуться за кубок Європи.

Серед учасників Євро-2024 — збірна України, яка вчетверте поспіль вийшла до фінальної частини турніру. Гарантовано в плей-оф виходять дві найсильніші збірні групи, також туди пройдуть чотири з шести найкращих команд, що посядуть треті місця.

Футбольні фанати вже заповнили вулиці Мюнхена. Діти та дорослі з символіками своїх країн святкують початок чемпіонату.

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Шотландські фанати готуються до першого матчу своєї збірної на Євро-2024 в Мюнхені, Німеччина, 13 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Футбольні фанати перед першим матчем на Євро-2024 в Мюнхені, Німеччина, 13 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Інсталяція в центрі Мюнхена на честь початку чемпіонату Європи з футболу, Німеччина, 14 червня 2024 року. REUTERS/Leonhard Simon

Перший матч чемпіонату відбудеться вже сьогодні, 14 червня о 22:00. Гратимуть Німеччина та Шотландія.

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Шотландські вболівальники в Мюнхені під час підготовки Шотландії до участі в Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року, 14 червня 2024 року. Getty Images/Craig Williamson/SNS Group

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Уболівальник із Шотландії під час матчу групи А чемпіонату Європи з футболу УЄФА 2024 року між збірними Німеччини та Шотландії на футбольній арені "Мюнхен", 14 червня 2024 року. Getty Images/Craig Williamson/SNS Group

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Вболівальники збірних Шотландії та Німеччини святкують з пивом на центральній площі Марієнплац перед футбольним матчем УЄФА Євро-2024 у групі А між збірними своїх країн в Мюнхені 14 червня 2024 року. Getty Images/MICHAELA STACHE/AFP

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна гратиме перший матч у понеділок, 17 червня. Суспільне мовлення показуватиме всі українські матчі першого туру, ось їхній розклад:

  • понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія — Україна (Мюнхен);
  • п'ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина — Україна (Дюссельдорф);
  • середа, 26 червня. 19:00. Україна — Бельгія (Штутгарт).

Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде в ефірі Радіо Промінь. Суспільне мовлення транслюватиме один матч щоденно. Також в ефірі будуть показані обидва півфінали та фінал.

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Футбольні вболівальники збираються на площі Марієнплац перед матчем між Німеччиною та Шотландією в Мюнхені, Німеччина, п'ятниця, 14 червня 2024 року. AP/Markus Schreiber

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Чоловік грає на волинці, а пасажири вболівають і фотографуються в поїзді, що прямує з Берліна до Мюнхена на матч Німеччини з Шотландією на Євро-2024, Німеччина, 14 червня 2024 року. AP/Markus Schreiber

У Мюнхені розпочинається Євро-2024 (ФОТО)
Шотландський футбольний уболівальник виливає пиво собі на обличчя на площі Марієнплац перед матчем на Євро-2024 у Мюнхені, Німеччина, 14 червня 2024 року. AP/Markus Schreiber

Топ дня
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський
Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, Зеленський приїхав у Швейцарію. 842 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Зеленський у Швейцарії
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії
ЛЕП, електрика, лінія електропередач, графіки 14 червня
Як 15 червня в Україні вимикатимуть світло — розповіли в Укренерго

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Укрпошта
"Україно вперед!": "Укрпошта" анонсувала нову марку
На початок