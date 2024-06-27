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З прапорами та заторами: грузини святкують перемогу над португальцями у матчі Євро 2024
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З прапорами та заторами: грузини святкують перемогу над португальцями у матчі Євро 2024

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Грузинські вболівальники вийшли на вулиці своїх міст, щоб відсвяткувати перемогу своєї команди над Португалією у матчі групового етапу на Євро 2024 з футболу. Грузія обіграла Португалію із рахунком 2:0. Детальніше у фоторепортажі Суспільного.

Грузинські вболівальники вийшли на вулиці Тбілісі. Вони співали та танцювали від ночі до ранку. Рух у деяких районах столиці сповільнився.

Як грузини святкували перемогу у матчі з футботу над Португалією
Грузинські вболівальники на вулиці Тбілісі після перемоги Грузії над Португалією 26 червня на матчі Євро 2024 року. REUTERS/Irakli Gedenidze

Багато вболівальників прийшли подивитися на гру на столичний стадіон Михайла Месхі. Перший гол забив Хвіча Кварацхелія вже на другій хвилині першого тайму.

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Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze
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Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze
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Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze

У другому таймі Грузія зміцнила свою перевагу – пенальті реалізував Жорж Мікаутадзе. Таким чином це був другий гол грузинської команди. Португалія не забила жодного, попри Кріштіану Роналду в команді.

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Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze
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Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze
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Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze

Ця перемога, хоч і над Португалією, що займала здебільшого друге місце, яка вже пройшла до наступного раунду, стала найкращим результатом для Грузії з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році.

Україна не пройшла на Євро 2024 року.

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