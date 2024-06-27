Грузинські вболівальники вийшли на вулиці своїх міст, щоб відсвяткувати перемогу своєї команди над Португалією у матчі групового етапу на Євро 2024 з футболу. Грузія обіграла Португалію із рахунком 2:0. Детальніше у фоторепортажі Суспільного.

Грузинські вболівальники вийшли на вулиці Тбілісі. Вони співали та танцювали від ночі до ранку. Рух у деяких районах столиці сповільнився.

Грузинські вболівальники на вулиці Тбілісі після перемоги Грузії над Португалією 26 червня на матчі Євро 2024 року. REUTERS/Irakli Gedenidze

Багато вболівальників прийшли подивитися на гру на столичний стадіон Михайла Месхі. Перший гол забив Хвіча Кварацхелія вже на другій хвилині першого тайму.

Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze

У другому таймі Грузія зміцнила свою перевагу – пенальті реалізував Жорж Мікаутадзе. Таким чином це був другий гол грузинської команди. Португалія не забила жодного, попри Кріштіану Роналду в команді.

Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze Грузинські вболівальники на стадіоні Михайла Месхі дивляться гру "Грузія - Португалія", Тіблісі, Грузія, 26 червня 2024 року Reuters/Irakli Gedenidze

Ця перемога, хоч і над Португалією, що займала здебільшого друге місце, яка вже пройшла до наступного раунду, стала найкращим результатом для Грузії з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році.

Україна не пройшла на Євро 2024 року.