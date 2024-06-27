Грузинські вболівальники вийшли на вулиці своїх міст, щоб відсвяткувати перемогу своєї команди над Португалією у матчі групового етапу на Євро 2024 з футболу. Грузія обіграла Португалію із рахунком 2:0. Детальніше у фоторепортажі Суспільного.
Грузинські вболівальники вийшли на вулиці Тбілісі. Вони співали та танцювали від ночі до ранку. Рух у деяких районах столиці сповільнився.
Грузинські вболівальники на вулиці Тбілісі після перемоги Грузії над Португалією 26 червня на матчі Євро 2024 року. REUTERS/Irakli Gedenidze
Багато вболівальників прийшли подивитися на гру на столичний стадіон Михайла Месхі. Перший гол забив Хвіча Кварацхелія вже на другій хвилині першого тайму.
У другому таймі Грузія зміцнила свою перевагу – пенальті реалізував Жорж Мікаутадзе. Таким чином це був другий гол грузинської команди. Португалія не забила жодного, попри Кріштіану Роналду в команді.
Ця перемога, хоч і над Португалією, що займала здебільшого друге місце, яка вже пройшла до наступного раунду, стала найкращим результатом для Грузії з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році.