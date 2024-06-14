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Уряди США, Канади та Великої Британії вважають, що Росія готує заколот у Молдові
МОЛДОВАРОСІЯПолітикаСвіт

Уряди США, Канади та Великої Британії вважають, що Росія готує заколот у Молдові

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Росія та її прибічники спробують організувати у Молдові протести і як наслідок, державний переворот, якщо перемогу на президентських виборах у країні не здобуде проросійський кандидат.

Про це йдеться у спільній заяві урядів Сполучених Штатів, Канади та Великої Британії.

"Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе", — йдеться у документі.

Також наголошується, що Росія намагається сформувати у жителів Молдови негативне ставлення до урядів Західних країн, молдовської влади та її спроможності приєднатися до ЄС. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.

"Ми повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля. Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом", — підкреслюється у заяві.

Серед іншого також додається, що Канада, США та Велика Британія поділилися цією інформацією про наміри Росії із партнерами у Молдові, аби вони могли "провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Москви".

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з молдовським урядом з цього приводу", — резюмується у документі.

Євроінтеграція Молдови

8 листопада 2023 року стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Європейській раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.

Наприкінці грудня 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін наприкінці 2024-го. Тоді ж вона закликала молдовський парламент розпочати підготовку до референдуму щодо прагнення країни до вступу в Євросоюз.

21 березня парламент Молдови затвердив декларацію про європейську інтеграцію країни. Документ стверджує, що вступ до Європейського Союзу забезпечить майбутнє Молдови як нейтральної та цілісної держави.

Дестабілізаційні дії Росії в Молдові

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у країні, використовуючи режим у придністровському регіоні.

9 січня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські державні ЗМІ продовжують сіяти політичну нестабільність у Молдові, апелюючи до проросійських сепаратистів у сепаратистському регіоні Придністров’я.

11 січня Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни деяким представникам уряду та ЗМІ Молдови через "переслідування російських і російськомовних ЗМІ, а також дискримінацію російських громадян".

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