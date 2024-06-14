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МВФ наприкінці червня ухвалить рішення щодо надання Україні траншу у $2,2 млрд — Марченко
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МВФ наприкінці червня ухвалить рішення щодо надання Україні траншу у $2,2 млрд — Марченко

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Міністр фінансів України Сергій Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко. УНІАН

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалить рішення про виділення Україні чергового траншу на 2,2 мільярда доларів на засіданні 28 червня.

Про це голова українського Мінфіну розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми очікуємо успішного засідання "борду" 28 червня. Після цього ми отримаємо транш", — сказав міністр.

Він підкреслив, що Україна вперше в програмах МВФ підійшла до четвертого перегляду. Раніше фонд припиняв фінансування до цього, оскільки зобов’язання не виконувалися.

За його словами, крім того, в червні очікується транш від Євросоюзу на 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

"Також ми активно ведемо переговори з нашими американськими партнерами. Найближчим часом ми отримаємо від них перший транш допомоги. Це дозволить нам повністю профінансувати всі видатки в найближчі місяці. І вже до вересня у нас буде певна перспектива щодо фінансування інших видатків", — розповів Марченко.

Наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 2,2 млрд доларів від МВФ у межах четвертого перегляду програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

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