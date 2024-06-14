В Україну повернули тіла 254 загиблих українських військових — Коордштаб

Сьогодні, 14 червня, в Україну повернули тіла 254 загиблих українських військових.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

"Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку та 4 загиблих воїни, тіла яких передані з моргів на території РФ", — йдеться у повідомленні.

У Коордштабі зазначили, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла загиблих військових передадуть родинам для гідного поховання.

31 травня у рамках обміну з Росією в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців.