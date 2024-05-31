Обмін з РФ: в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців

В Україну у рамках обміну з Росією повернули тіла 212 полеглих оборонців.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополненими.
"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", — зазначили у Координаційному штабі.
Тіла захисників після ідентифікації передадуть їхнім рідним для поховання.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Водночас проєкт "Хочу найти" повідомляє, що в Росію повернули тіла 45 загиблих російських військовослужбовців.