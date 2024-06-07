Мерія Токіо розробляє унікальний додаток для знайомств, щоб заохочувати до шлюбу

Мерія японської столиці Токіо працює над ініціативою "Tokyo Futari Story", яка полягає у створені " футарі ", через проблеми самотності в країні. Таким чином влада намагається створити більше сімей та народжуваність на тлі скорочення населення країни.

Про це пише інформаційне агентство Associated Press.

Ща інформацією агентства, для японців створять сайт, де пропонуватимуть консультації та загальну інформацію для потенційних закоханих. Мобільний застосунок — у розробці та запланований на кінець року. Деталі ще невідомі.

Мерія відмовилася коментувати повідомлення японських ЗМІ про те, що додаток потребує підтвердження особи (водійські права чи паспорт), довідку про доходи та підписану форму про те, що ви готові одружитися.

За даними Міністерства охорони здоров’я Японії, кількість шлюбів у Японії скорочується, а рівень народжуваності в країні впав до рекордно низького рівня. Минулого року в країні уклали 474 717 шлюбів, порівняно з 504 930 у 2022 році, а кількість народжених склала 727 277, порівняно з 770 759.

На національному рівні уряд намагається вирішити серйозну нестачу робочої сили, обіцяючи грошові виплати для сімей з дітьми та підтримку дитячих закладів, пише АР. Також пом’якшена імміграційна політика протягом багатьох років, щоб заохотити приплив іноземних працівників.