Зеленський: Китай пообіцяв Україні не надавати зброю Росії для війни

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що не надаватиме "жодного озброєння" Москві у війні проти Києва. Це стосуватиметься будь-якого озброєння.

Про це заявив президент України під час спільної пресконференції з американським колегою Джо Байденом після підписання безпекової угоди зі США.

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми побачимо, але він мені це сказав. Якщо він та людина, яку можна поважати, то він не буде цього робити. Він дав мені слово", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що мирний план щодо України відкритий для всіх, але якщо Китай має альтернативу шляху до миру з підходящим для України результатом – країну готові вислухати.

Американський президент на пресконференції зазначив, що Китай не надає саме зброю, але може передавати технології, що може вважатися за допомогу Москві. Безпосередньо, технології Росія може використовувати у створенні нової зброї вже на власних заводах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Пекін заперечує звинувачення в тому, що КНР чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували Глобальний саміт миру.

План Китаю та Бразилії для припинення російсько-української війни

23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру.

На відміну від представленого у лютому 2023 року мирного плану Китаю, цей план містить не 12, а шість пунктів.