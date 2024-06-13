Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав чергову розробку учасників оборонного кластера Brave1 — робота-камікадзе ARK-1 і заявив, що ЗСУ вже успішно його використовує на полі бою.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами міністра, ARK-1 — досить компактний, майже безшумний повнопривідний робот, який військові використовують для різних місій.

"Він розганяється до 45 кілометрів на годину і підвозить на позиції легкий боєкомплект, медикаменти, провіант, а ще може, як камікадзе, атакувати ворожу техніку та укріплення. Але головне, що оператор перебуває в безпеці на відстані до 20 кілометрів", — розповів Федоров.

Він додав, що українські військові вже активно використовують ARK-1 і планують з ним подальші місії.

"До речі, це один із тих комплексів, на які збирає UNITED24. Щоб воювала техніка, а не люди", — зауважив Федоров.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

Останні розробки наземних безпілотних технологій кластера Brave1

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.

Наприкінці лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.