Головний кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, лідер Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що у разі перемоги на виборах, буде продовжувати підтримувати Україну.

Про це він сказав під час презентації маніфесту Лейбористської партії 13 червня, передає Sky News.

"З лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишиться непохитною", — підкреслив Стармер.

Політик додав, що лейбористи також продовжать підтримувати створення спецтрибуналу за злочин агресії, щоб притягнути Росію до відповідальності.

За словами Стармера, його партія підтримує й конфіскацію російських активів та їхнє використання для допомоги Україні.

"І ми гратимемо провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - додав лідер Лейбористів у маніфесті.

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами вони відбудуться 4 липня.

30 травня британський парламент розпустили. Наразі там немає жодного депутата, всі місця у Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів.