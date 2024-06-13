Британія розширила санкції проти РФ

Велика Британія розширила санкції проти Росії і внесла до "чорного" списку щодо Росії 42 компанії, а також 6 танкерів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зокрема, під санкції потрапили "Московська біржа" та її голова Юрій Денисов, "СПБ Біржа", "Національний розрахунковий депозитарій", "Національний кліринговий центр" та страхова компанія "Інгосстрах".

Крім того, під санкції потрапили російські компанії у галузі виробництва та транспортування скрапленого природного газу: "Мурманск LNG", "Новатек Мурманск LNG", "Сучасний морський арктичний транспорт LNG" та "Русатом Арктика".

Санкції також запроваджено проти російського виробника добрив "Русхимальянс", авіакомпанії "Волга-Днепр", держпідприємства Науково-дослідний автомобільно-моторний інститут НАМІ.

Під персональні санкції потрапили:

голова Мосбіржі Юрій Денисов;

власник S8 Capital Армен Саркісян;

співвласник групи "Астра" Денис Фролов;

екс-міністр сільського господарства Чечні;

голова російської "дочки" Danone Якуб Закрієв.

Крім того обмеження запроваджено проти низки оборонних підприємств та кількох компаній з Китаю та Туреччини, які допомагали Росії обходити санкції.

"Сьогодні ми оголосимо про серйозні санкції щодо фізичних осіб та компаній, важливо, що вони не обмежуються компаніями, що працюють у Великій Британії чи Європі. Ми переслідуємо компанії у всьому світі у спробі визначити, звідки йде продукція, яка використовується для підтримки російської військової машини", – сказав глава МЗС Британії Девід Кемерон на пресконференції вранці.

12 червня США запровадили нові санкції проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну.